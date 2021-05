Manchester City X Chelsea: horário, prováveis escalações e onde assistir à final da Champions

Chegou o dia de conhecer o campeão do maior torneio de clubes do mundo. Neste sábado, 29, Manchester City e Chelsea protagonizam uma final inédita, uma vez que essa é a estreia do time de Pep Guardiola em uma decisão de Champions League. A bola vai rolar no Estádio do Dragão, em Porto-POR, a partir das 16h.

Do outro lado, os blues já levantaram a orelhuda mais desejada da Europa na temporada 2011/2012. Caso a rede não balance nos 90 minutos do tempo normal, a partida segue para prorrogação e, se o empate perdurar, penalidades máximas.

Favorito, o City está invicto até aqui. No mata-mata passou pelo Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e PSG. Guardiola não tem desfalques para a partida. No treino da sexta, 28, Gundogan saiu com dores na coxa depois de uma dividida com Fernandinho, mas não preocupa para a partida.

O Chelsea chega em uma final de Champions depois de nove anos. O time de Londres fez uma temporada sólida e foi cirúrgico até aqui na competição. Derrubou Atlético de Madrid, Porto e o poderoso Real Madrid nas semifinais.

Legenda: Chelsea e Manchester City estão na final da Liga dos Campeões 2020/2021 Foto: AFP

Retrospecto recente

Rivais na Premier League e nas Copas Nacionais da Inglaterra, as equipes já se conhecem bastante. O confronto já protagonizou jogos decisivos nesta temporada. Na semifinal da Copa da Inglaterra, deu Chelsea. Os londrinos venceram por 1x0 e chegaram à final, onde foram derrotados pelo Leicester.

Na 35º rodada do Campeonato Inglês, quando a final da Champions já estava decidida, os dois se enfrentaram em um jogo que poderia garantir o título para o City. Novamente, o Chelsea foi uma pedra no sapato de Guardiola e adiou a comemoração do título nacional do rival.

Prováveis escalações e transmissão

Final da Uefa Champions League 2020/2021

Estádio do Dragão, em Porto (Portugal), hoje, às 16h

Transmissão: Diário do Nordeste em tempo real, TNT, TNT Sports no Facebook e Estádio TNT Sports

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahez, De Bruyne e Phil Foden. Técnico: Pep Guardiola

Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chiwell; Pulisic, Mason Mount e Werner. Técnico: Tomas Tuchel