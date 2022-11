Manchester City x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester City e Chelsea entram em campo nesta quarta-feira (9), às 17h de Brasília, no Etihad Stadium, em Manchester (ING), para disputar a terceira rodada da Copa da Liga Inglesa 2022/23.

O Manchester City, mandante nesta partida, ocupa atualmente a vice-liderança do Campeonato Inglês, somando 32 pontos em 13 rodadas disputadas. Os Citizens vêm de vitória por 2 a 1 sobre o Fulham, jogando em casa. Já o Chelsea, visitante no duelo, está na sétima colocação da Premier League, com 21 pontos conquistados em 13 rodadas. Os Blues perderam para o Arsenal por 1 a 0 na última rodada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN, na TV, e pelo Star+, no streaming.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ortega; Lewis, Dias, Laporte e Gomez; Palmer, Rodri e Mahrez; Foden, Álvarez e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly e Cucurella; Gallagher, Zakaria e Kovacic; Ziyech, Borja e Pulisic. Técnico: Graham Potter.

MANCHESTER CITY X CHELSEA | FICHA TÉCNICA

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data: 09/11/2022 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Simon Hooper (ING)