Manchester City X Atlético de Madrid: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Manchester City recebe o Atlético de Madrid para mais um jogo decisivo da Uefa Champions League. A partida é válida pelas quartas de finais da competição e será nesta terça-feira (5), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Para chegar até as quartas, o City eliminou o Sporting Lisboa, goleando por 5 a 0 fora e empatando em casa por 0 a 0.

Os citizens lideram o campeonato inglês com 73 pontos, um a mais que o Liverpool.

Já o Atleti surpreendeu o Manchester United, empatando o jogo de ida no Metropolitano, e venceu por 1 a 0 no Old Trafford. No Campeonato Espanhol, os colchoneros estão em 4º com 57 pontos e vem de 5 vitórias seguidas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TNT e HBO Max

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City

Ederson; Cancelo, Laporte, Stones e Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling. Técnico: Pep Guardiola

Atlético de Madrid

Oblak; Savic, Felipe e Reinildo; Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke e Lodi; Griezmann e João Félix. Técnico: Diego Simeone

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Atlético de Madrid

Data e horário: 5/4/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

