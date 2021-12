Manchester City vence Watford fora de casa e assume a liderança da Premier League

O Manchester City é o novo líder do Campeonato inglês. Os citizens venceram o Watford por 3 a 1 neste sábado (4), no estádio Vicarage Road, em Watford, pela 15ª rodada da Premier League, com gols de Sterling, e Bernardo Silva (dois).

Com o resultado, City assumiu a liderança da Premier League com 35 pontos, um a mais que o Chelsea, que perdeu para o West Ham neste sábado. O Watford continua com 13, perto da zona de rebaixamento.

Na tabela

O City defende a liderança no sábado (11), em casa, às 9h30 contra o Wolverhampton. Já o Watford enfrenta fora de casa o Brentford, na sexta-feira (10), às 17 horas.

