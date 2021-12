Manchester City vence o Aston Villa fora de casa e se mantém próximo do líder Chelsea

O Manchester City venceu Aston Villa por 2 a 1 nesta quarta-feira,Villa Park, em Birmingham, pela 14ª rodada da Premier League. Os Citizens venceram fora de casa com gols dos os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, com Watkins diminuindo para o time de Steven Gerrard.

Com o resultado, os comandados por Guardiola seguem na vice-liderança do Inglês, na caça ao Chelsea. O City tem 32 pontos, apenas um atrás dos Blues. Já o Villa é o 13º com 16.

Na Tabela

No sábado (4), às 14h30 horas, o Manchester City volta a jogar pelo Campeonato Inglês, pela 15ª rodada contra o Watford, no estádio Vicarage Road. Já o Aston Villa, atua no domingo (5), também no Villa Park, às 13h30 contra o Leicester.

