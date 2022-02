Manchester City vence Brentford e amplia vantagem na liderança do Campeonato Inglês

O Manchester City segue com ampla vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Diante do Brentford, nesta quarta-feira (9), no Etihad Stadium, em Manchester, a equipe de Pep Guardiola venceu por 2 a 0. Mahrez e De Bruyne marcaram os gols da partida.

Com o resultado, os citizens chegaram aos 60 pontos e abriram 12 pontos de vantagem para o vice-líder Liverpool - a equipe de Jürgen Klopp tem dois jogo a menos. O Brentford, por sua vez, permanece na 14ª colocação, com 23 pontos.

No sábado (12), às 14h30 (horário de Brasília), o City visita o Norwich, no Carrow Road, enquanto o Brentford recebe mais cedo, às 12h (horário de Brasília), o Crystal Palace, no Brentford Community Stadium.

