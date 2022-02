Manchester City goleia Sporting pelas oitavas de final da Champions League

O Manchester City goleou o Sporting nesta terça-feira (15) por 5 a 0, com show do português Bernardo Silva, que marcou duas vezes, pelas oitavas de final da UEFA Champions League. Mahrez, Phil Foden e Sterling completaram a goleada. A partida aconteceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola tem ampla vantagem para o duelo da volta. A partir desta edição da Champions League, a UEFA decretou que a regra do “gol fora de casa” não será mais aplicada. Sendo assim, os ingleses podem perder por até 4 a 0.

O duelo da volta acontece em 09 de março (quarta-feira), às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.