Manchester City goleia Chelsea e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City goleou o Chelsea por 4 a 0, neste domingo, no Etihad Stadium,e avançou paraa quarta fase da Copa da Inglaterra (FA Cup).

Em Manchester, o City abriu o placar com uma cobrança de falta magistral do argelino Riyad Mahrez, de pé esquerdo e no canto superior, aos 23 minutos. Com meia hora de jogo veio o 2 a 0, depois de o árbitro assinalar um pênalti por toque de mão do alemão Kai Havertz. A cobrança ficou a cargo do argentino Julián Álvarez. O goleiro espanhol Kepa tentou desestabilizá-lo antes do chute, mas o tricampeão mundial sorriu e cobrou colocado rente à trave.

O terceiro gol veio em uma jogada coletiva. Da esquerda para a direita, Mahrez acabou recebendo a bola e encontrou Kyle Walker em profundidade que deu um passe preciso para Phi lFoden, que desviou para o fundo da rede com classe. Na reta final, Mahrez fez sua dobradinha com outro pênalti, convertido com uma bomba.

Carrasco do Chelsea

Essa foi a segunda vitória consecutiva do City sobre o Chelsea, depois de vencer por 1 a 0 na Premier League na quinta-feira em Stamford Bridge. Os 'Blues', finalistas das duas copas nacionais na temporada passada, já haviam sido eliminados pelos 'Citizens' da Copa da Liga em novembro (2-0).