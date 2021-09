Manchester City e Liverpool vencem e PSG tropeça na estreia da Champions League; confira resultados

A primeira rodada da UEFA Champions League 2021-2022 chegou ao fim nesta quarta-feira (14). Oito partidas dos grupos A, B, C e D movimentaram o dia da principal competição europeia. As equipes participantes voltam a campo pelo torneio nos dias 28 e 29 de setembro.

As vitórias de Borussia Dortmund e Sheriff, contra Beşiktaş e Shakhtar Donetsk, respectivamente, abriram a rodada desta quarta-feira da Champions League. Os ingleses Manchester City e Liverpool e o espanhol Real Madrid também estrearam com o pé direito, enquanto Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid tropeçaram.

Club Brugge 1 x 1 Paris Saint-Germain

Na estreia do trio MNM (Mbappé, Neymar e Messi), o Paris Saint-Germain tropeçou diante do Club Brugge, da Bélgica. O duelo aconteceu no Jan Breydel Stadium, em Bruges.

A equipe parisiense não conseguiu impor seu ritmo de jogo e sofreu diante dos belgas. Por pouco, não saiu de campo derrotado. O goleiro Keylor Navas foi o grande protagonista da partida.

A equipe de Mauricio Pochettino volta a campo pela Champions League no dia 28 de setembro (terça-feira), às 16h (horário de Brasília), contra o líder do grupo Manchester City, no Parque dos Príncipes.

Legenda: O trio Mbappé, Neymar e Messi atuaram juntos pela primeira vez na temporada 2021-2022 Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Manchester City 6 x 3 RB Leipzig

Atual vice-campeão da Champions League, o Manchester City estreou com vitória na competição europeia. Atuando em casa, no Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola venceu o RB Leipzig, por 5 a 3. Aké, Mukiele (contra), Mahrez, Grealish, João Cancelo e Gabriel Jesus marcaram os gols dos ingleses, enquanto Nkunku (3x) descontou para alemães.

O resultado garantiu a liderança do Grupo A ao Manchester City. Os citizens volta a campo no dia 28 de setembro (terça-feira), às 16h (horário de Brasília), contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, na França.

Liverpool 3 x 2 Milan

O Liverpool venceu o clássico europeu Milan na 1ª rodada do Grupo B da UEFA Champions League. Após abrir o placar com Fikayo Tomori marcando contra, o time de Jürgen Klopp viu o Salah perder pênalti, aos 15 minutos da etapa inicial, e o Milan virar com gols de Rebic e Brahim Díaz. Porém, no 2° tempo, o camisa 11 dos Reds se redimiu e anotou o tento de empate, enquanto o capitão Henderson garantiu a vitória inglesa.

Com o resultado, o Liverpool garantiu a liderança do Grupo B. A equipe é seguida por Atlético de Madrid e Porto, ambos com apenas um ponto conquistado, enquanto o Milan amarga a laterna.

Legenda: Jordan Henderson garantiu a vitória do Liverpool contra o Milan nesta quarta-feira (15) Foto: PAUL ELLIS / AFP

Resultados da Liga dos Campeões

Grupo A

Grupo B

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto

Liverpool 3 x 2 Milan

Grupo C

Beşiktaş 1 x 2 Borussia Dortmund

Sporting 1 x 5 Ajax

Grupo D

Sheriff 2 x 0 Shakhtar Donetsk

Inter 0 x 1 Real Madrid

