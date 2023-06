O Manchester City conquistou o título inédito da Champions League neste sábado (10). A equipe inglesa venceu a Inter de Milão por 1 a 0, com gol de Pedri. Os times se enfrentaram no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. Em seu canal no youtube, o clube transmite a festa ao vivo. Confira abaixo.

ASSISTA AO VIVO: