Manchester City anuncia contratação de Haaland, ex-Borrussia Dortmound

O Manchester City anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação do atacante norueguês Haaland. Através de nota oficial, o clube ingês confirmou a compra do atleta de 21 anos junto ao Borrussia Dortmound, da Alemanha.

Valores envolvendo a negociação de Haaland

A expectativa é de pagamento da multa rescisória, próxima de 63 milhões de libras (cerca de R$ 392 milhões na cotação atual). O salário do atleta será de 500 mil libras por semana (o equivalente a R$ 3,1 milhões).

A diretoria dos Citizens também informou que o centroavante deve ser apresentado em 1º de julho de 2022, com a abertura da janela de transferência. O pré-acordo foi firmado em abril.

Artilheiro na Europa

Haaland iniciou a carreira no Bryne, da Noruega. Depois, ainda defendeu o Molde até deixar o país. No RB Salzburg, passou duas temporadas, com muito sucesso, foi adquirido pelo Borussia Dortmund (2019/2020).

Até o momento, vestindo a camisa do clube alemão, o atacante marcou 85 gols em 88 jogos disputados, além de ser o artilheiro da última edição da Champions League.