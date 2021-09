Manaus x Ferroviário: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário deu uma demonstração de força na estreia do técnico Anderson Batatais ao golear o Paysandu por 5 a 1 na rodada anterior da Série C do Brasileiro, quebrando uma sequência ruim de 7 jogos sem vencer. A vitória faz o time coral alcançar o 5º lugar com 23 pontos, mesma pontuação do 4º colocado, o Botafogo/PB, ganhando fôlego e moral na luta pela classificação.

A goleada imposta na rodada anterior faz com que o time coral, independente de seu resultado e dos rivais diretos, ainda vá com chances de classificação na última rodada. Mas estas chances podem ser muito boas (em caso de vitória) ou reduzidas (caso de empate e de derrota).

Isso porque, a 17ª rodada é das mais complicadas para o time coral, seja pelo adversário que enfrenta, quanto os confrontos dos rivais diretos pelo G4. O Ferrão encara o líder Manaus/MG no domingo (19), às 16 horas no Ismael Benigno, em Manaus, enquanto seus rivais diretos têm, teoricamente, jogos acessíveis.

O Ferroviário hoje é o 5º colocado com 23 pontos e tem em sua cola o Volta Redonda (6º com 22 que encara fora o Floresta). Acima do time coral estão Botafogo/PB (4º com 23 que recebe a Jacuipense), Tombense (3º que recebe o Santa Cruz), e Paysandu (2º, que visita o Altos).

Assim, a tendência é que a pontuação no G4 aumente ao fim da rodada, com o time coral necessitando pontuar. Uma vitória encaminha uma classificação coral, já que o time ultrapassaria os manauras, chegando aos 26 pontos e encaminhando a classificação, dependendo apenas de si diante do Floresta, mas empate ou derrota podem complicar muito a situação coral.

Por isso o jogo com o Manaus é considerado uma verdadeira decisão para o time de Anderson Batatais, que pode sair líder e praticamente classificado ao fim do jogo ou na 7ª colocação dependendo de combinações de resultados na 18 rodada.

A atuação na última segunda-feira agradou, com a equipe demonstrando mais padrão tático, posicionamento e precisão nas finalizações.

Com um time mais leve e sem o peso de resultados ruins nas costas, o Ferrão pode jogar à vontade fora de casa e buscar o resultado que precisa.

O time funcionou melhor com a dupla Mauri e Berguinho no meio, assim como Gabriel Silva e Edson Cariús na frente. Este último, marcou seu primeiro gol no retorno ao clube e isso é uma excelente notícia, pela comprovada qualidade dele, que com mais confiança, pode ser decisivo na reta final.

Legenda: O atacante Edson Cariús marcou seu primeiro gol no retorno ao Ferroviário diante do Paysandu na última segunda-feira Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Edson Cariús Atacante do Ferroviário Fazer gols é sempre bom e traz muita confiança. Já estava um pouco incomodado pelo fato de não ter feito gol, eu sempre me cobro muito. Foi um alívio enorme marcar esse gol que ajudou a nossa equipe a conquistar os três, que era o mais importante

Edson Cariús destacou a importância da vitória sobre o Paysandu e projetou a partida contra o Manaus.

“Essa vitória sobre o Paysandu traz uma moral extra para a nossa equipe. Vamos ter uma semana de trabalho um pouco mais tranquila e vai ser importante para a nossa preparação. O Manaus é o líder do nosso grupo, então sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mais uma decisão. A nossa expectativa é chegar lá e buscar o resultado positivo”, concluiu.

Manaus

Líder do Grupo A com 25 pontos, o Manaus joga por uma classificação antecipada para a 2ª Fase. Para isso, precisa vencer o Ferroviário, avançando sem depender de outros resultados. O zagueiro Marcelo Augusto não escondeu a vontade de fazer história no clube. “Temos ciência de que será uma partida decisiva, estamos perto de concretizar algo inédito para a história do clube, vamos manter a cabeça concentrada para buscar este objetivo”, comentou Marcelo.

Ficha Técnica:

Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 1ª Fase - 17ª rodada

Local: Ismael Benigno, em Manaus (AM)

Data e Horário: 19 de Setembro de 2021 - 16 horas

Árbitro: Douglas Marques das Flores - SP

Assistentes: Evandro de Melo Lima - SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira - SP

Prováveis Escalações

Manaus

Gleibson, Edvan, Luis Fernando, Marcelo Augusto, Dudu Mandai, Gilson Alves, Guilherme Amorim, Daniel Costa, Diego Rosa, Guilherme e Gabriel Davis.Técnico: Evaristo Piza Ferroviário

Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson, Emerson, Sousa Tibiri, Emerson, Mauri, Berguinho, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais