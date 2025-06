Mamelodi Sundowns x Fluminense no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Mamelodi Sundowns (AFS) e Fluminense se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta quarta-feira (25), na terceira rodada do Grupo F da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Mamelodi Sundowns x Fluminense no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da TV Verdes Mares, do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mamelodi Sundowns: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Kekana e Divine Lunga; Teboho Mokoena; Lucas Ribeiro, Themba Zwane, Marcelo Allende e Tashreeq Matthews; Iqraam Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Nonato); Jhon Arias, Serna e Germán Cano. Técnico: Renato Portaluppi.

MAMELODI SUNDOWNS X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA