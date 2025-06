Mamelodi Sundowns x Dortmund no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Mamelodi Sundowns (AFS) x Borussia Dortmund (ALE) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste sábado (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será às 13h, no TQL Stadium, no Cincinnati (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da SporTV, DAZN e CazéTV (Youtube/Prime Video).

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mamelodi Sundowns: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Keanu Cupido, Kekana e Khuliso Mudau; Marcelo Allende e Teboho Mokoena; Themba Zwane, Arthur Sales e Lucas Ribeiro; Iqraam Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Svensson, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton e Niklas Sule; Julian Ryerson, Gross e Felix Nmecha; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

MAMELODI SUNDOWNS X BORUSSIA DORTMUND| FICHA TÉCNICA