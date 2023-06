Malta x Inglaterra ao vivo: acompanhe em tempo real

Malta e Inglaterra entram em campo nesta sexta-feira (16), às 15h45 de Brasília, no Estádio Nacional, em Ta'Qali, em partida válida pela 3ª rodada do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2024.

Nas duas primeiras rodadas, Malta foi derrotada pela Macedônia do Norte, por 2 a 1, e pela Itália, por 2 a 0. Com os resultados, o país localizado na região central do Mediterrâneo é o lanterna do grupo C.

Já a Inglaterra venceu a Itália por 2 a 1, fora de casa, e a Ucrânia por 2 a 0, jogando em Wembley. As duas vitórias deixam os ingleses com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo.

ACOMPANHE O TEMPO REAL:

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por Sportv, Espn e Star+.