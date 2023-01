Mallorca x Celta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na tarde desta sexta-feira, (20), o Mallorca recebe o Celta Vigo no estádio Visit Mallorca, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Atualmente o Mallorca ocupa a 10ª posição na classificação do campeonato, com 22 pontos, enquanto que o Celta Vigo é o 16º colocado, com 17. Para a partida as equipes chegam em situações semelhantes. O time comandado por Carlos Carvalhal empatou na última partida contra o Villarreal e o Mallorca foi derrotado por 1 a 0 contra o Real Sociedad.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá trasnmissão da Star+ e Bet365.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mallorca: Rodrihguez, Lee e Kadewere; Cufre, Battaglia, Sánchez e González; Copete, Valjent e Gaya; Greif. Técnico: Javier Aguirre

Celta: Marchesinesa; Aidoo, Nunes, Mingueza e Mallo; Galan; Cervi, Beltran e Rodriguez; Iago Aspas e Gabri Veiga. Técnico: Carlos Carvalhal

MALLORCA X CELTA | FICHA TÉCNICA

Data: 20/01/2023

Horário: 17h

Local: Estádio Visit Mallorca

Árbitro: Juan Pulido