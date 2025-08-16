Mallorca x Barcelona no Campeonato Espanhol: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol
Mallorca e Barcelona se enfrentam na LaLiga 2025/26 neste sábado (16), pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 14h30, no estádio Son Moix, em Mallorca (ESP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Mallorca x Barcelona no Campeonato Espanhol terá transmissão do Disney+, no streaming.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent e Mojica; Morlanes, Mascarell e Darder; Asano, Muriqi e Pablo Torre.
Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha.
MALLORCA X BARCELONA | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira rodada da LaLiga 2025/26
- Local: estádio Son Moix, em Mallorca (ESP)
- Data: 16/08/2025 (sábado)
- Horário: 14h30 (de Brasília)
