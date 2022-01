Mallorca x Barcelona ao vivo: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Barcelona enfrenta o Mallorca neste domingo (2), às 17 horas (horário de Brasília), no no estádio Visit Mallorca, pela pela 19ª rodada da La Liga.

O Barça é o 7º colocado com 28 pontos, a dois do G4. O Mallorca é 14º com 20. Ambos enfrentam um surto de covid em seus elencos e terão vários desfalques.

🎙 Xavi Hernández analisa a situação da equipe antes do #MallorcaBarça. Confira!



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/P24Ievr3gt — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 1, 2022

Onde assistir

A partida será transmitida pela Star +

Palpites para o jogo

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Mallorca x Barcelona:

Escalações

Mallorca

Reina; Maffeo, Valjent, Gaya, Olivan; Sanchez, Mohammed; Llabres, Kang-in, Rodriguez; Prats.

Barcelona

Ter Stegen; Araujo, E Garcia, Pique, Mingueza; F de Jong, Puig, Nico; Akhomach, L de Jong, Jutgla.

Ficha técnica

JOGO: Mallorca x Barcelona

DATA: Domingo, 2 de janeiro de 2022

LOCAL: Visit Mallorca Stadi, Palma - ESP

HORÁRIO: 17h (de Brasília)