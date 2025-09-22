Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mais um técnico da Série A é demitido; veja lista completa

Esta foi a 18ª demissão de um treinador no Brasileirão em 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Roger Machado foi demitido pelo Internacional, na 18ª demissão de um técnico na Série A 2025
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O técnico Roger Machado foi demitido pelo Internacional neste domingo (21), após derrota em casa no clássico contra o Grêmio. Esta foi a 18ª demissão de um treinador na Série A do Brasileirão 2025, após 24 rodadas disputadas na competição.

O primeiro caso aconteceu na primeira rodada, quando Mano Menezes foi demitido pelo Fluminense após derrota para o Fortaleza. O mais recente (antes de Roger Machado) foi a saída de Renato Paiva do próprio Fortaleza, que já havia demitido Vojvoda anteriormente.

TODOS OS TÉCNICOS DEMITIDOS DA SÉRIE A

  1. Mano Menezes (Fluminense)
  2. Pedro Caixinha (Santos)
  3. Gustavo Quinteros (Grêmio)
  4. Ramón Díaz (Corinthians)
  5. Fábio Carille (Vasco)
  6. Pepa (Sport)
  7. Fábio Matias (Juventude)
  8. António Oliveira (Sport)
  9. Luis Zubeldía (São Paulo)
  10. Renato Paiva (Botafogo)
  11. Thiago Carpini (Vitória)
  12. Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)
  13. Cláudio Tencati (Juventude)
  14. Cléber Xavier (Santos)
  15. Fábio Carille (Vitória)
  16. Cuca (Atlético-MG)
  17. Renato Paiva (Fortaleza)
  18. Roger Machado (Internacional)

Após a saída de Roger Machado, o Internacional vai ao mercado em busca de um novo treinador. Entre os nomes especulados estão o argentino Martín Anselmi, o português Bruno Lage, o português Carlos Carvalhal, entre outros.

A equipe gaúcha está na 13ª colocação, somando 27 pontos em 23 jogos disputados. O Colorado volta a campo no próximo sábado (27), quando visita o Juventude em um clássico do futebol gaúcho, em Caxias do Sul (RS).

Assuntos Relacionados
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Equipes se enfrentam no sábado (27) pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 49 minutos
Daniel Paulista comemora vitória do Sport

Jogada

Técnico do Sport trata jogo com Fortaleza como decisão

As equipes luta contra o rebaixamento na Série A de 2025

Alexandre Mota Há 50 minutos
Foto do técnico Martín Palermo, que não terá titular do Fortaleza, suspenso, que e não enfrenta o Sport

Jogada

Titular do Fortaleza é suspenso e não enfrenta o Sport

Jogador completou série de três cartões amarelos na Série A

Daniel Farias Há 1 hora
Montagem com fotos dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro

Jogada

Bola de Ouro 2025 hoje: horário, categorias e favoritos

O evento ocorre nesta segunda-feira (22), em Paris

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Roger Machado, demitido pelo Internacional, na 18ª demissão de um técnico na Série A 2025

Jogada

Mais um técnico da Série A é demitido; veja lista completa

Esta foi a 18ª demissão de um treinador no Brasileirão em 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de jogador do Floresta, que empatou com o São Bernardo no Domingão, pela Série C

Jogada

Floresta empata e grupo da Série C segue indefinido pelo acesso

Todas as equipes estão empatadas na tabela de classificação

Daniel Farias Há 2 horas