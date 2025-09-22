Mais um técnico da Série A é demitido; veja lista completa

O técnico Roger Machado foi demitido pelo Internacional neste domingo (21), após derrota em casa no clássico contra o Grêmio. Esta foi a 18ª demissão de um treinador na Série A do Brasileirão 2025, após 24 rodadas disputadas na competição.

O primeiro caso aconteceu na primeira rodada, quando Mano Menezes foi demitido pelo Fluminense após derrota para o Fortaleza. O mais recente (antes de Roger Machado) foi a saída de Renato Paiva do próprio Fortaleza, que já havia demitido Vojvoda anteriormente.

TODOS OS TÉCNICOS DEMITIDOS DA SÉRIE A

Mano Menezes (Fluminense) Pedro Caixinha (Santos) Gustavo Quinteros (Grêmio) Ramón Díaz (Corinthians) Fábio Carille (Vasco) Pepa (Sport) Fábio Matias (Juventude) António Oliveira (Sport) Luis Zubeldía (São Paulo) Renato Paiva (Botafogo) Thiago Carpini (Vitória) Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) Cláudio Tencati (Juventude) Cléber Xavier (Santos) Fábio Carille (Vitória) Cuca (Atlético-MG) Renato Paiva (Fortaleza) Roger Machado (Internacional)

Após a saída de Roger Machado, o Internacional vai ao mercado em busca de um novo treinador. Entre os nomes especulados estão o argentino Martín Anselmi, o português Bruno Lage, o português Carlos Carvalhal, entre outros.

A equipe gaúcha está na 13ª colocação, somando 27 pontos em 23 jogos disputados. O Colorado volta a campo no próximo sábado (27), quando visita o Juventude em um clássico do futebol gaúcho, em Caxias do Sul (RS).