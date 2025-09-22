Mais um técnico da Série A é demitido; veja lista completa
Esta foi a 18ª demissão de um treinador no Brasileirão em 2025
O técnico Roger Machado foi demitido pelo Internacional neste domingo (21), após derrota em casa no clássico contra o Grêmio. Esta foi a 18ª demissão de um treinador na Série A do Brasileirão 2025, após 24 rodadas disputadas na competição.
O primeiro caso aconteceu na primeira rodada, quando Mano Menezes foi demitido pelo Fluminense após derrota para o Fortaleza. O mais recente (antes de Roger Machado) foi a saída de Renato Paiva do próprio Fortaleza, que já havia demitido Vojvoda anteriormente.
TODOS OS TÉCNICOS DEMITIDOS DA SÉRIE A
- Mano Menezes (Fluminense)
- Pedro Caixinha (Santos)
- Gustavo Quinteros (Grêmio)
- Ramón Díaz (Corinthians)
- Fábio Carille (Vasco)
- Pepa (Sport)
- Fábio Matias (Juventude)
- António Oliveira (Sport)
- Luis Zubeldía (São Paulo)
- Renato Paiva (Botafogo)
- Thiago Carpini (Vitória)
- Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)
- Cláudio Tencati (Juventude)
- Cléber Xavier (Santos)
- Fábio Carille (Vitória)
- Cuca (Atlético-MG)
- Renato Paiva (Fortaleza)
- Roger Machado (Internacional)
Após a saída de Roger Machado, o Internacional vai ao mercado em busca de um novo treinador. Entre os nomes especulados estão o argentino Martín Anselmi, o português Bruno Lage, o português Carlos Carvalhal, entre outros.
A equipe gaúcha está na 13ª colocação, somando 27 pontos em 23 jogos disputados. O Colorado volta a campo no próximo sábado (27), quando visita o Juventude em um clássico do futebol gaúcho, em Caxias do Sul (RS).