Mais Seleções divulgam uniformes para a Copa do Mundo; veja fotos

A segunda-feira (29) foi de novidades para os amantes do futebol e de Copa do Mundo. Algumas seleções que disputarão a Copa do Mundo do Catar divulgaram novos uniformes, a maioria suas camisas 2, como Alemanha, Argentina e Uruguai. A Seleção Brasileira teve seus uniformes 1 e 2 divulgados ainda em agosto.

Além das Seleções "gigantes", lançaram uniformes nesta segunda-feira: Japão, México, Senegal, Sérvia, Marrocos, Suiça e Gana.

A Copa do Mundo será disputada por 32 seleções à partir do dia 20 de novembro.

Veja fotos das principais seleções:



Argentina

Legenda: A Argentina também lançou seu segundo uniforme, com Messi como modelo Foto: Divulgação / Argentina



Uruguai

Legenda: O Uruguai terá sua camisa 2 branca Foto: Reprodução / twitter



Espanha

Alemanha

