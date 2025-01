Mais de duas mil crianças e adolescentes são esperados para nova edição da 'Liga Verão', em Fortaleza

A Liga Verão 2025 está com inscrições abertas para crianças e jovens de 7 a 17 anos. O evento acontece no dia 8 de fevereiro, das 9h às 17h, de maneira totalmente gratuita, na Praia do Futuro. Ao todo, serão 10 práticas esportivas, divididas entre modalidades, desafios e oficinas.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Liga Nescau. Segundo a organização do evento, ele é o maior campeonato poliesportivo estudantil do país e pioneiro em unir modalidades adaptadas e não adaptadas em um só lugar. Os inscritos poderão participar de 10 práticas esportivas, divididas entre modalidades, desafios e oficinas. As opções são futsal, futareia, vôlei de praia, skate e surfe para as modalidades esportivas.

“Estamos muito contentes em retornar à Fortaleza para dar início ao circuito do 10º ano da Liga Esportiva Nescau. Repetindo o sucesso do ano passado, queremos trazer de volta a vibe praiana e reiterar o que temos feito na última década: mostrar o poder do esporte em trazer experiências únicas aos jovens e promover inclusão. Para este ano, esperamos receber 2 mil inscrições de crianças e adolescentes, que terão um leque de esportes para poderem experimentar e passar um dia de muita energia com os amigos e a família!”, afirma Anamaria Monte, gerente de marketing da Liga Esportiva Nescau.

Presenças VIP's

Esportistas reconhecidas mundialmente e embaixadoras de Nescau, a surfista Sophia Medina e a velocista Verônica Hipólito estarão em Fortaleza, na capital cearense.

Considerada uma das promessas do surfe, com apenas 18 anos, Sophia Medina vem se destacando no esporte. Este é o segundo ano que a atleta marca presença na edição praiana de Fortaleza. Foi com ela que a competição deu a largada (o start) da modalidade na capital cearense em 2024. Dona de diversos recordes brasileiros e sul-americanos, Verônica Hipólito se tornou uma garota prodígio no atletismo ao conquistar o primeiro campeonato mundial aos 17 anos.

A competição conta com as seguintes categorias: