Mais de 80% dos gols do Fortaleza no 1º turno do Brasileirão ocorreram no 2º tempo dos jogos; veja

O Fortaleza venceu o Santos por 4 a 0 neste domingo (13), em jogo da 19ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda subiu para 11º na tabela da competição. O resultado foi conquistado no segundo tempo. A reação na última etapa tem se tornado uma marca do Tricolor. Dos 21 gols marcados no 1º turno do torneio em 2023, 17 ocorreram nas últimas etapas das partidas. O número corresponde a 80,9% do total.

A equipe, que não marcava há dois jogos no torneio, aplicou uma goleada no Peixe. Todos os tentos foram marcados na etapa complementar do duelo. Machuca, Caio Alexandre, João Basso (contra) e Bruno Pacheco balançaram as redes na Arena Castelão.

O grupo marcou apenas quatro gols no primeiro tempo dos duelos da Série A de 2023. Isso ocorreu contra Fluminense (2), América (1) e Palmeiras (1). Ao todo, o Fortaleza marcou em 11 dos 19 duelos disputados no 1º turno. Desses, o time venceu sete, empatou duas e foi derrotado apenas por Palmeiras e América-MG, este último será seu adversário nas quartas da Sul-Americana.

Nos oito jogos em que não marcou nenhum tento, o time empatou três vezes (São Paulo, Grêmio e Bahia) e foi derrotado nos cinco restantes, sofrendo 9 gols. Foram 19 contra a meta Tricolor na primeira parte do Brasileirão.

O Leão do Pici volta a campo neste sábado (18), quando enfrenta o Internacional na abertura do 2º turno. O confronto entre as equipes ocorreu no início do Brasileirão de 2023, quando ficaram no empate de 1 a 1. Desta vez, o Tricolor encara o Colorado no Gigante do Beira-Rio, a partir das 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

JOGOS DO FORTALEZA NO 1º TURNO: