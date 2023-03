Mais de 40 mil torcedores garantidos para Fortaleza x Cerro Porteño; veja detalhes

40.511 torcedores já confirmaram presença para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Cerro Porteño (PAR), nesta quinta-feira (9), na Arena Castelão. A nova parcial de ingressos foi divulgada pelo Tricolor do Pici na tarde desta quarta-feira. O duelo entre as duas equipes acontece às 19h desta quinta-feira e é válido pela terceira fase da pré-Libertadores.

De acordo com os números divulgados pelo Fortaleza, são 27.408 torcedores garantidos através da modalidade check-in de sócio-torcedor e mais 13.103 ingressos vendidos pelo clube. Para o duelo, o clube lançou uma promoção em que as mulheres pagam meia em todos os setores. Já os acompanhantes de sócios têm desconto no Superior Norte, sendo R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

VALORES DOS INGRESSOS

Superior Norte/Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira).

Superior Norte/Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira).

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira).

Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira).

Bossa Nova: setor preenchido apenas por sócios.

Premium: setor preenchido apenas por sócios.

Visitante: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira).

Na segunda fase da pré-Libertadores 2023, o Fortaleza eliminou o Deportivo Maldonado (URU) diante de casa cheia. No jogo de volta, 52 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar a goleada do Leão sobre o rival adversário por 4 a 0. A expectativa é de público semelhante contra o Cerro Porteño (PAR).