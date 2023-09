Mais de 36 mil torcedores confirmaram presença para jogo do Fortaleza contra o Corinthians

O Fortaleza divulgou uma nova parcial de torcedores que confirmaram presença para o jogo contra o Corinthians, que acontece nessa quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Do total de 36.650 torcedores confirmados, 25.043 estão garantidos através de check-in e 11.607 compraram ingressos para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

A venda de ingressos para o duelo segue acontecendo. Os preços variam entre R$ 20 e R$125, a depender do setor escolhido. As compras podem ser realizadas nas lojas físicas do clube ou através do link leaotickets.com.br.

Para esse jogo, o Tricolor do Pici anunciou uma promoção que permite que os sócios-torcedores garantam o ingresso de um acompanhante por um preço menor. Veja mais detalhes sobre venda de ingressos aqui.

O Fortaleza entre em campo nessa quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série A. Os times se enfrentam na Arena Castelão.