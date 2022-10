Mais de 35 mil torcedores estão confirmados para o confronto entre Fortaleza e Atlético-MG

O Fortaleza anunciou parcial com mais de 35 mil torcedores confirmados para o duelo contra o Atlético-MG. O confronto direto por vaga na Libertadores acontece na próxima segunda-feira (24), na Arena Castelão.

Até o momento, o número total chega a marca de 35.211 entradas garantidas para a partida da Série A. Segundo informação divulgada pela assessoria do clube, já foram vendidos 12.660 ingressos, além de 22.551 check-ins até a manhã desta sexta-feira.

As duas equipes estão próximas na tabela do Brasileirão, separadas por três pontos. O Galo ocupa a 7ª posição com 47 pontos, o Leão tem três a menos e está na 9ª colocação, com 44.

O torcedor que quiser conferir o confronto pode adquirir os bilhetes nas lojas oficiais e licenciadas do Fortaleza. A diretoria busca realizar o #JogoDoMilhão nessa 33ª rodada. Para alcançar tal feito é necessário mais de 40 mil torcedores na Arena Castelão.

VEJA VALORES DOS INGRESSOS

Superior Sul: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

Superior Central: R$ 50,00 (inteira) | R$ 25,00 (meia)

Inferior Norte/Sul: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

Bossa Nova: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Especial: R$ 50,00 (inteira) | R$ 25,00 (meia)

Superior Norte (visitante): R$ 80,00 (inteira) | 40,00 (meia)

