Mais de 3165km e travessia de balsa: a saga do Ferroviário para encarar o Tocantinópolis na Série D

Neste sábado (08), o Ferroviário enfrenta o Tocantinópolis/TO, às 16h, no Estádio Ribeirão, pela 12ª rodada da Série D. A equipe Coral vive trajetória tranquila na competição, mas para chegar na cidade tocantinense a logística é bem difícil. Ao todo, o Tubarão da Barra enfrenta mais de 3165 quilômetros e ainda fará uma travessia de balsa para chegar no local do jogo.

LOGÍSTICA

A delegação do Ferroviário saiu de Fortaleza na quinta-feira à tarde em voo com destino a Brasília. Na capital federal, mais um trecho aéreo, desta vez com destino a Marabá, no interior do Pará. Chegando na cidade paraense, o grupo seguiu viagem por mais 300 km até Porto Franco, no Maranhão, local da concentração do time.

Para finalizar, amanhã, na ida para o jogo, atletas e comissão técnica enfrentarão uma travessia de balsa no Rio Tocantins por cerca de 10 minutos.

Confira a programação de viagem do Ferroviário:

Fortaleza/CE - Brasília/DF (avião) -> Brasília/DF - Marabá/PA (avião)

Marabá/PA - Porto Franco/MA (ônibus)

Porto Franco/MA - Tocantinópolis/TO (ônibus + balsa) - no dia do jogo