Mais de 28 mil torcedores garantidos para Fortaleza x Santos; veja detalhes

O Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (11), a parcial de ingressos para a partida contra o Santos, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 28.050 torcedores garantiram presença na partida, marcada para domingo (13), às 18h30.

O número envolve 21.094 check-in de sócios-torcedores, além de 6.956 ingressos vendidos. A expectativa é bom público no jogo seguinte a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, ao empatar com o Libertad no Castelão na última terça-feira.

Já tô aqui no portão, cadê vocês, já compraram o ingresso? 🤩



28 mil tricolores confirmados no confronto de domingo, diante do Santos, pelo Brasileirão.



CUIDA MEU POVO!#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/lKHVPX1QWT — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 11, 2023

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos poderão ser adquiridos pelos torcedores através do site Leão Tickets, nas lojas oficiais do clube e nas bilheterias da Arena Castelão. De acordo com o clube, não haverá venda de ingressos no dia do jogo na Arena Castelão, apenas de forma online.

Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Bossa Nova: R$ 55 (meia) | R$ 110 (inteira)

Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso