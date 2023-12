Mais de 1,5 milhão de torcedores assistiram jogos no Castelão em 2023; veja ranking

A Arena Castelão encerrou a temporada de 2023 com 52 partidas realizadas, 21 a menos que na última temporada. Ao todo, 1.638.091 torcedores marcaram presença na praça esportiva para acompanhar os times em seis competições: Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão Série A e Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense masculino e feminino. Os dados são da Secretaria de Esportes.

Pelo quinto ano seguido na Série A e com campanha inédita na Sula, o Tricolor do Pici foi o mandante que mais sediou partidas no estádio (32) e, consequentemente, levou o maior público. No total, 1.144.109 milhão de torcedores, com média de 35.753 por jogo, lotaram as arquibancadas para apoiar o Leão do Pici.

Em seguida, vem o Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu voltou a disputar a Série B após cinco anos na divisão de elite do futebol brasileiro. A equipe chegou ao tricampeonato do Nordestão. Na praça esportiva, o time jogou 18 vezes e levou 482.432 torcedores, com média de 26.801.

O Ferroviário levou 9.409 torcedores em duelo do Campeonato Cearense. Já o futebol feminino voltou ao maior palco do futebol cearense na final com Clássico-Rainha, após 40 anos, com público de 2.141 pessoas.

FORTALEZA

Brasileirão Série A - 18 jogos - 625.777 torcedores - Média de 34.765

Sul-Americana - 6 jogos - 250.906 torcedores - Média de 41.817

Libertadores - 2 jogos - 94.787 torcedores - Média de 47.393

Copa do Brasil - 2 jogos - 59.136 torcedores - Média de 39.568

Campeonato Cearense - 2 jogos - 58.927 torcedores - Média de 29.463

Copa do Nordeste - 2 jogos - 54.576 torcedores - Média de 27.288

Total - 32 jogos - 1.144.109 torcedores - Média de 35.753

CEARÁ