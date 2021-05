Maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, Gabriel Barbosa homenageia Zico

Autor de um dos gols do Flamengo no empate por 2 a 2 com o Unión la Calera, nesta terça-feira (11), pelo Grupo G da Libertadores, o atacante Gabriel Barbosa se tornou o maior artilheiro do time na competição. Nas redes sociais, o atleta homenageou o ex-meia Zico, então detentor do recorde de 16 gols.

"17 gols! Que honra! Agradecer a todos que me ajudaram a chegar neste recorde!! Obrigado, Flamengo, e obrigado Rei Zico por tantos ensinamentos!", postou o jogador nas redes sociais.

No contexto histórico, Gabriel tem chance de aumentar ainda mais a artilharia pois o Flamengo, além dos dois jogos que restam na fase de grupos, tem chances de classificação para as oitavas de final.

O time soma 10 pontos, contra quatro da LDU e três do Vélez Sarsfield, que jogam na quinta (13). Em caso de vitória do time equatoriano, a equipe de Rogério Ceni garante classificação. O Unión La Calera só tem dois.