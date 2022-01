Mãe de Whindersson faz apelo para Popó não machucar o filho: "Vai devagar"

Neste domingo (30), enquanto milhares de telespectadores estarão de olho na disputa mais aguardada o Fight Music Show, em Balneário Camboriú (SC), uma pessoa já deixou claro que estará longe do ringue onde devem lutar Acelino Popó de Freitas e Whindersson Nunes. Em entrevista ao GE, dona Valdenice Nunes, mãe do humorista piauiense, já avisou: “Não vou assistir”.

Valdenice disse estar preocupada, ansiosa, nervosa e crente que tudo dará certo. Ela conta que só vai querer saber o resultado da luta quando o combate terminar e o juiz anunciaar o vencedor. Também na entrevista, a mulher fez uma cobrança ao filho. Pediu que ele, assim que terminasse a luta, ligasse para a casa dela, logo após o combate.

“Vou não”, disse a mãe, em meio à gargalhada, sobre assistir ao combate. Segundo ela, deve ficar longe da TV de tão grande que é o nervosismo com a luta do filho.

As disputas

Além de Whindersson x Popó, o no Fight Music Show contará com outras lutas, presença de artistas e show do cantor Wesley Safadão. O ge acompanha todo o evento em tempo real a partir das 19h, e o Combate transmite ao vivo para seus assinantes.

Valdenice conta que vai deixar passar tudo e disse que o filho garantiu que a primeira pessoa para quem vai ligar após o combate será ela para dizer se está tudo bem. “Depois, vou assistir onde estiver. Mas não vou assistir (ao vivo) não, confesso que estou nervosa, mas muito confiante também”, garantiu.

O pai de Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, perguntou a ela a razão de não assistir ao combate. “Porque eu vou entrar dentro da televisão”, responde, com a risada frouxa.

“Hidelbrando tinha vontade de assistir, mas tem medo de ir porque se o Popó bater, ele pula para dentro. Está todo mundo torcendo por ele. Ele está confiante. Falei com ele, eu estava muito nervosa, mas Whindersson disse para não ficar nervosa porque vai dar tudo certo. Confio primeiro em Deus. Em segundo, nele”, completou.

Whindersson se dedicou aos treinos, dizem os pais

Orgulhosos do filho, Hidelbrando e Valdenice contam que há anos Whindersson tenta o combate com Popó e se dedica nos treinos de boxe.

Valdenice revelou como soube sobre a luta do filho com o tetracampeão mundial de boxe. Foi um choque-surpresa, seria mais uma piada de Whindersson?

“Ele disse um dia. ‘Mãe, a senhora sabia que eu vou lutar com o Popó?’ Eu respondi: é o quê? Eu achando que era uma brincadeira, não sabia que era verdade”, relembra a mãe do influenciador. “E é para valer, vale nocaute”, alerta o pai.

Whindersson e Popó deixaram claro que a luta será de trocação franca. Ambos discursaram nas entrevistas pré-luta sobre a necessidade de mostrarem um bom boxe e a mão pesada. Ou seja, alguém pode se machucar em cima do ringue.

“Perguntei: ‘meu filho, é uma brincadeira, uma coisa combinada?’. Ele disse que é uma luta séria, de verdade, estava confiante e vai ganhar. Ele não faz nada pela metade — contou Valdenice.

