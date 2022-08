Mãe de Mbappé se posiciona sobre problemas do atacante com Neymar no PSG

As polêmicas no Paris Saint-Germain (PSG) ganharam novos capítulos. Nesta semana, após rusgas no vestiário do clube francês, Fayza Lamari, mãe de Kylian Mbappé, resolveu 'entrar em campo' e disse que problemas devem ser resolvidos em breve entre seu filho e o atacante brasileiro Neymar.

"As coisas são gerenciadas internamente no Paris Saint-Germain. Tudo vai bem", disse ao canal Kora Plus.

No último fim de semana, contra o Montpellier, Neymar e Mbappé tiveram um desentendimento no jogo, apesar da vitória por 5 a 2 do PSG. O caso, que é chamado pela imprensa estrangeira de "penaltygate", envolve a decisão de quem seria o cobrador de pênaltis. Em campo, Mbappé perdeu uma cobrança, enquanto Ney convertou a outra batida.

Legenda: Neymar e Mbappé vão se reunir com diretoria do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: divulgação / Champions League

Além disso, a relação entre Neymar e Mbappé estava estremecida antes mesmo da partida. Segundo o jornal francês L'Équipe, o atacante foi consultado sobre uma possível saída do astro da Seleção Brasileira após renovar seu contrato com o PSG. Na ocasião, o camisa 7 não se posicionou em oposição ao projeto do time francês.

Mbappé renovou com o PSG nesta janela de transferências, com contrato válido até 2025. Ele tinha tudo arranjado com o Real Madrid, mas optou por permanecer em Paris após ser prometido, segundo a imprensa francesa, o protagonismo total da equipe e o poder de decisão em algumas questões de bastidores.