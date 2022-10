Mãe de Mbappé acredita que PSG faz campanha para difamar o filho

A mãe de Mbappé, Fayza Lamari, se manifestou sobre uma matéria do 'L'equipe', que cita um suposto descontentamento de parte do vestiário do PSG com o astro francês. Ela compartilhou a mensagem de um torcedor que defendeu o jogador.

"A utilidade da informação deixou de manchar a reputação de Kylian? A prova de que todos eles (veículos de imprensa) estão liderando uma campanha de difamação que empurra Kylian para sair", disse um torcedor do PSG.

A repostagem da mãe do craque aumenta os rumores de possível saída do jogador francês nos próximos meses. Mbappé busca um novo clube.

Pessoas próximas ao atleta também acreditam numa campanha de difamação orquestrada pelo clube nas redes sociais, que tem prejudicado a relação entre PSG e o jogador.

O jornal espanhol 'Marca' diz que Mbappé está insatisfeito com o clube francês, que não teria cumprido algumas exigências feitas por ele durante a renovação do contrato. Já o 'Mediapart' denunciou que o PSG criou contas falsas nas redes sociais para difamar o jogador, outros clubes e pessoas que discordem com as decisões da diretoria.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte