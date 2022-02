Madureira x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Madureira e Flamengo duelam nesta quarta-feira (16), pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 15h30, no Estádio Conselheiro Galvão.

A equipe rubro-negra entra em campo em busca da terceira vistória seguida no Cariocão, a equipe do técnico Paulo Sousa ocupa a vice-liderança da competição, atrás do Fluminense. O Madureira está na sétima posição, com sete pontos.

Palpites para o jogo

inter@

Veja horário, local e onde assistir o jogo Madureira x Flamengo

Local: Estádio Conselheiro Galvão

Data: 16/02/2022 (quarta-feira)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Transmissão: Cariocão Play, FlaTV+, Eleven Sports, OneFootball, Twitch e Youtube.

Prováveis escalações

Madureira: Dida; Rhuan, Edgar Silva, Feliphe Gabriel e Diogo Carlos; Felipe Dias, Nonato e Rafinha; Catatau, Pipico e Erick Pulga.

Flamengo: Diego Alves; Fabrício Bruno, Noga e Léo Pereira; Isla, Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta (Everton Ribeiro) e Renê; Pedro e Marinho.



Quero receber conteúdos exclusivos de esporte