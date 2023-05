Madrugada de festa: jogadores do Ceará comemoram conquista do tri da Copa do Nordeste; veja imagens

A conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste motivou uma grande e justificada comemoração do elenco alvinegro em solo pernambucano. O título alvinegro foi bastante festejado pelos atletas e comissão técnica.

Luvannor, Warley, Janderson, Caíque Gonçalves comemoraram de formas bem peculiares, com dancinhas, músicas e a famosa 'batedeira' do lateral direito alvinegro.

No campo de jogo, no estádio Ilha do Retiro, nos vestiários, ônibus e em um restaurante da capital pernambucana, a festa foi grande dos atletas.

Apesar da comemoração, o dia seguinte começou cedo para o Vovô. Os atletas chegam à capital cearense na manhã desta quinta-feira (4).