Machuca não viaja e está fora do jogo contra América-MG pela Sul-Americana; veja lista de embarque

O Fortaleza vai enfrentar o América-MG nesta quinta-feira (24), em jogo válido pela primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, e não conta com o atacante Imanol Machuca. A delegação embarcou na tarde desta quarta-feira (23), e o jogador não foi visto entre os relacionados.

Machuca saiu de campo lesionado na vitória contra o Internacional e segue afastado das atividades. O Fortaleza informou que foi identificada uma entorse no tornozelo direito do jogador. Além do atacante, Marcelo Benevenuto, vai cumprir suspensão, e Calebe, Hércules e Pedro Rocha seguem no departamento médico.

Por outro lado, o Fortaleza vai contar com o retorno do zagueiro Titi para a partida. O jogo acontece nessa quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Independência.

LISTA DE EMBARQUE

Goleiros: Fernando Miguel e João Ricardo;

Defensores: Titi, Brítez, Tobias, Tinga, Dudu, Pacheco e Escobar;

Meio-campistas: Caio Alexandre, Zé Welison, Zanocelo, Pochettino, Pedro Augusto e Sasha;

Atacante: Guilherme, Romero, Romarinho, Marinho, Lucero, Galhardo, Crispim e Pikachu.

LEÃO NA SUL-AMERICANA

Na Copa Sul-Americana, o Leão chega após despachar o Libertad, do Paraguai, nas oitavas de final. O Fortaleza venceu a primeira partida contra o clube paraguaio por 1 a 0, com gol de Zé Welison, no jogo da volta empatou em 1 a 1, com gol de falta de Marinho e com a vantagem do primeiro jogo avançou para as quartas.

O Fortaleza vai enfrentar o América-MG e caso avance na competição, pega o classificado do duelo entre Corinthians x Estudiantes, com possibilidade real de um confronto brasileiro na semifinal. O Timão venceu a primeira partida por 1 a 0, com gol de Gil e chega com a vantagem para o segundo jogo.

VIAGEM COMPLETA

O Fortaleza embarcou para Minas Gerais com 80 pessoas e em voo fretado com um investimento aproximado de R$ 800 mil para ida e volta. O retorno do Tricolor está previsto para às 23h50 dessa quinta-feira (24), após o término do jogo.