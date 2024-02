Machuca comemora gol marcado no empate do Fortaleza no Clássico das Cores

O atacante Machuca entrou no 2º tempo do Clássico das Cores e marcou o gol do empate do Fortaleza, no 1 a 1 diante do Ferroviário na noite desta quarta-feira (7), no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.

Ele entrou ainda no intervalo no lugar de Moisés e foi participativo, empatando o jogo aos 46 minutos do 2º tempo. O atacante argentino comemorou o gol marcado e o ponto conquistado.

"Sentimos que o adversário era dificil, e que se fisesse um gol ficaria um pouco atrás. Fomos tentando, tentando, indo pra cima, consegui fazer um gol, fico feliz. Não conseguimos vencer, mas foi um resultado importante", disse ele, ao fim da partida.

Números

Machuca ainda não foi titular do Leão na temporada e foi o 3º jogo em que entrou no decorrer do jogo. Em 3 jogos na temporada ele deixou sua marca. Ele volta a marcar após 9 partidas. Seu último gol pelo Leão tinha sido contra o América/MG, pela 26ª rodada da Série A no dia 8 de outubro.