Macedônia do Norte x Itália: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Macedônia do Norte e Itália entram em campo neste sábado (9), às 15h45 de Brasília, na Todor Proeski National Arena, em Escópia (MDN), para disputar a quinta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo C.

A Macedônia do Norte ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação. Já a Itália está na terceira posição do Grupo C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Macedônia do Norte: Stole Dimitr­ievski; Vladica Brdarovski, S. Ristovski, D. Velkovski, G. Zajkov e E. Alioski; Enis Bardhi, Arijan Ademi e Eljif Elmas; Aleksandar Trajkovski e Ilija Nestorovski.

Itália: Gianluigi Donnarumma; Rafael Tolói, Francesco Acerbi, Giorgio Scalvini e Emerson; Davide Frattesi, Bryan Cristante, Marco Verratti e Wilfried Gnonto; Mateo Retegui e Matteo Politano.

MACEDÔNIA DO NORTE X ITÁLIA | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Todor Proeski National Arena, em Escópia (MDN)

Data: 09/09/2023 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)