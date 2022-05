Lyon volta a vencer Barcelona na final e conquista 8ª Liga dos Campeões feminina

O Lyon repetiu a dose da final em 2018/2019 e derrotou mais uma vez o Barcelona na final da Liga dos Campeões feminina, neste sábado, no Juventus Stadium, em Turim (ITA). Com um golaço de Henry no começo da partida, o Lyon abriu caminho para a vitória por 3 a 1 e garantiu seu oitavo título no torneio, desbancando o atual campeão da competição.



Reencontro

Os clubes haviam se encontrado na final do torneio em 2019, ocasião em que o Lyon faturou o título ao vencer por 4 a 1. Após levantar o troféu também no ano seguinte e ficar de fora da competição na última temporada, o time francês volta à Liga dos Campeões com título.





O Barcelona não consegue aumentar sua galeria de títulos, que segue apenas com o troféu da temporada anterior, mas se despede da competição tendo feito história com o maior público do futebol feminino, quando levou mais de 91 mil torcedores ao Camp Nou no clássico contra o Real Madrid



Avassaladoras

O começo da partida no Juventus Stadium teve um Lyon absolutamente dominante desde os primeiros minutos. Logo aos 6 minutos, o time francês abriu o placar com um golaço de Armandine Henry. Após ganhar uma dividida de bola, a camisa 6 se levantou e arriscou um chute de muito longe, acertando uma bola indefensável no ângulo do Barcelona, 1 a 0.



O domínio do Lyon seguiu absoluto na primeira meia hora de jogo. Aos 23 minutos, Ada Hegerberg ampliou o placar para 2 a 0. Um levantamento feito por Bacha cruzou a extensão da área até a segunda trave e terminou com cabeceio certeiro da centroavante. 10 minutos mais tarde, foi a vez de Hegerberg dar assistência e deixar Catarina Macario na cara do gol para ajeitar a bola e fazer 3 a 0.

Legenda: O Lyon não deu chance ao Barcelona e abriu 3 gols rapidamente na decisão Foto: Divulgação / Lyon





A goleira Sandra Paños ainda fez grande defesa em chute colocado de Hegerberg para evitar o quatro gol do Olympique Lyonnais. No finzinho do primeiro tempo, o Barcelona conseguiu tirar um gol da cartola e voltar para o jogo, diminuindo para 3 a 1. Hansen fez um lindo cruzamento para a área e Alexia Putellas chegou finalizando de primeira para descontar para o time catalão.



Em vão

O Barcelona quase diminuiu o placar novamente em um chute espetacular de Patrícia Guijarro do meio de campo. A volante notou a goleira do Lyon adiantada e arriscou. A bola pegou no travessão e não entrou.



O Barcelona utilizou as substituições para montar um time mais ofensivo e se mandou para o ataque nos minutos seguintes. Apesar da pressão e das boas tentativas, a zaga do Lyon apertou a marcação e conseguiu bloquear o rival espanhol, confirmando mais um título da competição