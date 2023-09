Luxemburgo confia em classificação do Corinthians sobre o Fortaleza: ‘ir lá e conquistar a vaga’

O técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, concedeu entrevista coletiva na Neo Química Arena após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2023. Para o treinador, o Timão poderia ter vencido a partida.

“Dentro do jogo que se apresentou hoje, contra o Fortaleza, que joga junto há bastante tempo e é uma grande equipe, nós empatamos e poderíamos ter virado. Que chance o Fortaleza teve, concreta, para fazer o segundo gol? Nós tivemos”, destacou Luxemburgo.

Na opinião de Vanderlei, o gol sofrido em um lance de bola parada (cruzamento de Marinho em cobrança de escanteio e cabeçada de Zé Welison) atrapalhou o planejamento da equipe paulista, que jogava diante de seu torcedor na última terça-feira (26).

Legenda: Marinho em ação contra o Corinthians Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

“Nós tomamos gol de bola parada, isso muda o conceito do jogo, muda um pouco a história do jogo. Tínhamos posse de bola, um pouco de domínio, mas faltava contundência. Foi um jogo igual, tivemos mais posse, mas poderíamos ter sido mais contundentes”, disse.

Fortaleza e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (3), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A equipe que avançar para a final terá pela frente o vencedor do duelo entre LDU, do Equador, e Defensa y Justicia, da Argentina.

Legenda: Jogadores do Corinthians comemorando gol Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

“Acreditamos que podemos conquistar a vaga. Não termina em 90 minutos, são 180. Temos condições de ir lá e conquistar a vaga. É o Corinthians! O Corinthians é muito forte”, completou o experiente treinador.

Antes de enfrentar o Fortaleza pela partida de volta das semifinais da Sul-Americana, Luxemburgo e os jogadores do Corinthians terão pela frente um clássico contra o São Paulo. A partida acontece no sábado (30), no Morumbi.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.