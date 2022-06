Luva de Pedreiro volta a pedir ajuda para manter-se longe do ex-empresário Allan Jesus; ouça

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, voltou a pedir ajuda para não ser vigiado pelo ex-empresário Allan Jesus. Em áudio divulgado pelo jornalista Léo Dias, do Métropoles, Luva de Pedreiro busca entender como, onde e quando deve gravar seus vídeos.

“Me explica aí esses negócios do vídeo, por favor. Estou dentro da minha casa, senão ele vai desconfiar, tá entendendo? Não é melhor eu ficar na ‘manha’ para ele (Allan) não desconfiar de nada? Eu tô no interior. O que você acha aí, cara? Me diga aí porque tô numa sinuca de bico aqui.”

Para manter-se longe do controle do ex-empresário, Luva de Pedreiro tem utilizado redes sociais anônimas para entrar em contato com pessoas próximas.

Na última terça-feira (28), o ex-atleta Falcão comunicou o acerto com Luva de Pedreiro para gerenciar a carreira do influenciador.

