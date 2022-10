Luva de Pedreiro vestiu terno de valor milionário no Bola de Ouro; veja valores

O influenciador brasileiro Luva de Pedreiro marcou presença na última segunda-feira (17), na cerimônia da France Football, na qual a revista francesa premiou os melhores jogadores do mundo com a Bola de Ouro.

Ele publicou um vídeo de sua entrada em suas redes sociais no Théâtre du Châtelet, em Paris, local onde foi realizada a cerimonia.

Graças a Deus pai❤️ Sem passar por cima de ninguém, sem falar de ninguém, apenas fazendo o meu, sigo realizando meus sonhos e sou grato por todo carinho🙏🏻🇧🇷 pic.twitter.com/hKcxKhd5X7 — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) October 17, 2022

Quanto custa?

No evento, o Luva apareceu com um terno verde cintilante no tapete vermelho, com lapelas pretas que se destacavam e um relógio que carregava no pulso. O look do influenciador gerou comentários nas redes sociais, além de atiçar a curiosidade sobre o valor das peças.

Legenda: Luva de Pedreiro no prêmio Bola de Ouro em Paris, na França Foto: Reprodução / Twitter

Com o traje feito sobre medida para o influencer, a peça tem o valor estimado de R$ 14,2 mil, se colocado à venda ou caso haja algum interesse em reproduzi-lo.

