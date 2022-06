Luva de Pedreiro reaparece nas redes sociais e diz que teve WhatsApp hackeado por empresário

O influenciador digital conhecido como Luva de Pedreiro reapareceu nas redes sociais, neste domingo (26), após cinco dias sem postagens. No Instagram, ele publicou stories em que afirma que teve o WhatsApp hackeado pelo empresário.

A relação entre Luva de Pedreiro (Iran Ferreira) e o empresário Allan de Jesus passou a ser questionada após o influenciador baiano anunciar que ia parar de gravar vídeos, por se sentir cansado e pressionado. O empresário estaria lucrando alto com o agenciamento do jovem, que ainda não conseguiu mudar de vida, apesar da fama.

"Fala minha tropa, galera, eu tenho um WhatsApp aqui, galera, que foi meu ex-empresário que fez, galera, e ele sumiu do meu celular. Eu não tenho, hackearam meu WhatsApp", denunciou Luva aos 14,9 milhões de seguidores, no Instagram, na tarde deste domingo (26).

"Qualquer mensagem que chegar aí, não foi eu que mandei. Sumiu meu WhatsApp, não mando mensagem para aquele WhatsApp, me hackearam. Quem fez foi meu outro empresário", acrescentou.

Luva ainda publicou uma captura da dela do WhatsApp, que mostra que ele não tem acesso. Mas garantiu aos seguindores que está bem, ao lado da família.

Luva de Pedreiro Influenciador digital Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Receba, graças a Deus! Tá ligado que a tropa é pesada. Estou com a minha família, graças a Deus. Nós é nós! Nós, brasileiros, não desistimos nunca. Receba!"

Luva de Pedreiro e empresário: entenda a polêmica

Uma das figuras mais carismáticas que surgiu nos últimos tempos nas redes sociais esteve envolvida na última semana em um turbilhão de polêmicas e revelações. O jovem baiano Luva de Pedreiro, fenômeno do Instagram com vídeos jogando bola e fazendo gols com maestria, surpreende a todos quando fez uma Live anunciando que ia parar de gravar vídeos por se sentir cansado e pressionado.

Essa sua declaração foi o pontapé inicial para as atenções de todos se virarem para o seu empresário, Allan de Jesus. Nos últimos dias, o jornalista Léo Dias divulgou materiais contando os bastidores do vínculo do influenciador e seu ex-empresário.

Mesmo com todo o sucesso, propagandas e publicidades, o Luva de Pedreiro permanece morando no interior da Bahia, em Quijingue. Além disso, o jovem soma, em suas duas contas bancárias, apenas R$ 7,5 mil.

Desde que apareceu para o mundo, Iran Ferreira, o Luva, sempre disse que sonhava em ter uma moradia digna. Porém, mesmo depois de inúmeras ações de marketing, o jovem segue morando em uma casa sem luxo algum e em condições precárias. A residência apresenta panos utilizados nos quartos como portas, além de muitos espaços apenas rebocados, sem pintura.

O conflito entre o influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e o empresário Allan Jesus ganhou mais um capítulo polêmico. Após a revelação de que o jovem tinha apenas R$ 7.500 na conta bancária, mesmo sendo um sucesso nas redes sociais, foi divulgado que a ruptura de contrato com o agente dependia de multa milionária, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópole.

O valor é próximo de R$ 5,2 milhões junto da ASJ Consultoria. Logo, apesar de não conseguir uma renda proporcional à fama no Instagram (16,9 milhões) e Tik Tok (14,3 milhões), o jovem de 20 anos precisa de uma alta quantia para alterar os gestores responsáveis pela carreira.

Em sua defesa, Allan de Jesus se manifestou sobre o caso pela primeira vez na última quarta-feira (22). Ele disse que seu contrato com Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, vale até 2026. Allan informou ainda que a empresa dele, a ASJ Consultoria, não tinha recebido qualquer comunicado sobre uma tentativa de rescisão

