Luva de Pedreiro participa de pré-jogo do Fortaleza na Copa do Brasil pela Amazon Prime Video

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi convidado para participar do pré-jogo do duelo entre Fluminense x Fortaleza nesta quarta-feira (17), às 20h, no Maracanã, pela duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão exclusiva pela internet, através do streaming da Amazon Prime Video.

O jovem baiano é embaixador do Prime Video e promove o conteúdo de futebol da plataforma. Antes da bola, estará com o produtor de conteúdo Casimiro e o narrador Tiago Leifert. A informação é do portal MKT Esportivo.

precisa assinar o serviço. A ida, que terminou com Quem não for ao estádio e quiser acompanhar o duelo,. A ida, que terminou com vitória do Fluminense por 1 a 0, na Arena Castelão , também foi transmitida exclusivamente pela internet.

Para o Leão, um placar com a diferença de um gol leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória com dois ou mais gols, garante a vaga direta ao time do argentino Juan Pablo Vojvoda.

TRANSMISSÃO

Para o confronto, a Amazon escalou Tiago Leifert para narrar. A transmissão terá início às 19h45. Além disso, o Diário do Nordeste e a Rádio Verdinha AM 810 acompanham o jogo em tempo real e ao vivo.