Luva de Pedreiro, Menino Gui e filho de Cristiano Ronaldo fazem vídeo chamada; veja momento

Luva de Pedreiro e o menino Gui ganham mais uma vez grande repercussão nas redes sociais. Desta vez os dois vascaínos aparecem trajados com o manto do time carioca e conversando através de uma chamada de vídeo com Cristiano Ronaldo Júnior, o filho do craque português, CR7. A ligação foi possível graças a Iran (Luva de Pedreiro), que tem contato com Ronaldo Júnior.

O vídeo esbanja carisma pelo diálogo entre Gui e o filho do astro do futebol: ‘Eu sou muito seu fã e também sou fã do seu pai também’ diz Gui, que ainda toma coragem para perguntar sobre Cristiano Ronaldo, querendo saber se o ídolo estaria presente.

Veja momento completo:

“Eu sou muito seu fã e também sou fã do seu pai também”



Luva de Pedreiro ligou para o Cristiano Jr para ele falar com o pequeno Gui, que momento incrível, orgulho de amar esses.❤️‍🩹 pic.twitter.com/4HCO7v9rIl — Cristiano Ronaldo Brasil | Fan Account (@CR7Brasil) January 12, 2024

Menino Gui

Vascaíno e dono de um carisma particular, Guilherme Gandra Moura, de nove anos, ficou conhecido nas redes sociais ao se emocionar no reencontro da família. Portador de uma doença genética rara, a epidermólise bolhosa, Gui passou por momentos difíceis e chegou a ficar em coma induzido.

Legenda: Menino Gui Foto: Reprodução/Internet

Em 2023, uma lei que concede uma pensão a paciente com epidermólise bolhoso foi aprovada pela Alerj e sancionada pelo governador Cláudio Castro.

A doença, que é genética, provoca graves ferimentos na pele, não tem cura e nem é transmissível.

Luva de Pedreiro

Com apenas 22 anos, Iran estourou nas redes sociais fazendo vídeos jogando futebol no campinho empoeirado de sua cidade natal. Por não ter dinheiro para comprar luvas de goleiro, utilizava luvas de pedreiro no lugar (de onde o nome viral surgiu).

Legenda: Luva de Pedreiro Foto: Reprodução/Instagram

Em pouco mais de um ano de fama na internet, ele teve problemas com um empresário (que supostamente estava lhe aplicando golpes). Foi também chamado para o evento do Bola de Ouro e esteve ao lado de alguns dos maiores nomes do futebol.