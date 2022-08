Luva de Pedreiro é homenageado com nome de prato no Paris 6: 'agora eu sou comível'

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi homenageado pelo restaurante francês ‘Paris 6’ e se tornou nome de um prato do bistrô. O local é conhecido por nomear iguarias em alusões a famosos, como Anitta e Neymar. O espaço tem sede em diferentes cidades, como Fortaleza/CE.

“Agora eu sou comível. Tenho dois pratos com meu nome no Paris 6, quem vai comer a Luva de Pedreiro? Prato principal e Pudim”, escreveu na conta oficial do Twitter.

Prato

O prato tem feijão, arroz, ovos e farofa. A sobremesa é um pudim, também inserido no cardápio.

Legenda: O prato em homenagem ao Luva de Pedreiro tem arroz, feijão, ovo e farofa Foto: arquivo pessoal

O jovem baiano de 20 anos aproveitou para jogar bola no restaurante, em São Paulo. Ao lado do empresário Isaac Azar, proprietário da Paris 6, brincou sobre o pagamento da conta com bordões.

Sucesso de Luva de Pedreiro

Natural do município de Quijingue, no interior da Bahia, Luva de Pedreiro se tornou um dos maiores fenômenos das redes sociais. Com 18,2 milhões de seguidores no Instagram e 19,3 milhões no Tik Tok, se popularizou com vídeos jogando futebol em um campo de terra e bordões como "Receba" e "Graças a Deus, Pai".

Após entraves com o empresário Allan Jesus, se tornou agenciado pelo ex-jogador Falcão. No último mês, visitou diversos times na Europa, a exemplo de Juventus-ITA e Atlético de Madrid-ESP, para divulgação de competições.

