Luva de Pedreiro é criticado por vascaínos por vestir camisa do Flamengo em programa de TV

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, agitou mais uma vez as redes sociais. Durante a participação no programa 'Domingão com Huck', ele, que é vascaíno declarado, apareceu vestingo a camisa do Flamengo. Na internet, outros torcedores do Gigante da Colina se revoltaram com a atitude do influenciador.

O Luva de Pedreiro tem contrato exclusivo com a Adidas, que é fornecedora de material esportivo do Rubro-Negro. Desde então, o influenciador só tem aparecido com camisa de clubes que a empresa patrocina.

O influenciador, inclusive, foi convidado pelo Vasco para acompanhar um jogo do clube e teve o nome gritado pela torcida em São Januário.

