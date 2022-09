Luva de Pedreiro anuncia volta e participação no prêmio Bola de Ouro

Em uma rápida Live no Instagram com o seu empresário Falcão, o Luva de Pedreiro anunciou que não vai mais parar de gravar vídeos e que foi convidado para o prêmio Bola de Ouro, organizado pela revista francesa France Football.

O objetivo do vídeo era negar qualquer rumor de que havia trocado de empresário. Segundo o colunista Léo Dias, Iran Ferreira seria agenciado pelo tiktoker Khaby Lame. Com mais de 149 milhões de seguidores, o senegalês é um dos maiores nomes da rede social e tem uma trajetória de vida que se assemelha muito a de Iran Ferreira.

"É tudo mentira. Estão mexendo com a pessoa errada. O cara não pode ficar sossegado na internet. Se eu soubesse que a internet era tão tóxica, não teria entrado", disse. "Eu não paro mais. Estou com o Falcão", completou.

Na última terça-feira (13), o jovem anunciou que iria parar com os vídeos e suas participações no seu Instagram. No vídeo, Luva disse que queria viver a 'vida normal' e que a decisão de parar partiu dele.