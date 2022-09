Luva de Pedreiro anuncia volta após deixar as redes sociais: 'a vida é um aprendizado'

Depois de anunciar aposentadoria, o Luva de Pedreiro está de volta. Numa rede social, o influencer Iran Santana publicou mensagem neste domingo (18) para tranquilizar os fãs.

"Eu nunca estive sozinho. Obrigado, meu Deus. Vamos voltar mais fortes. A vida é um aprendizado. Segura a tropa agora!", escreveu no Instagram.

No início da semana, o jovem baiano havia apagado vídeos da rede social e anunciado que gostaria de voltar a levar a vida de antes da fama. Em seguida, apareceu em live com o ex-jogador Falcão, então responsável pela carreira do influencer e anunciou a participação no Bola de Ouro.

Iran encara uma ação na Justiça. Allan Jesus, ex-empresário dele, pede 30% dos lucros mensais do influencer até que uma dívida de mais de R$ 5 milhões de reais seja paga. O valor é referente à multa rescisória do contrato firmado anteriormente entre a dupla.

