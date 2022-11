Luva de Pedreiro é embaixador de campanha que reúne Free Fire e CBF em clima de Copa do Mundo

Na contagem regressiva para a Copa do Mundo, os games se preparam para recebê-la da melhor forma. Luva de Pedreiro, na tarde desta quinta-feira, (3), divulgou em suas redes sociais um vídeo, com sua participação, da campanha "Na Torcida com o Frifas". O influenciador será embaixador da ação que envolve a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Free Fire, patrocinador oficial da seleção brasileira.

O melhor do mundo já está no mundo dos games🇧🇷 https://t.co/cy8shXa29k — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) November 3, 2022

A campanha traz as novas camisas oficiais da seleção brasileira ao jogo de forma gratuita. Para resgatar o uniforme na cor azul e a bermuda branca do conjunto, os jogadores precisam apenas realizar login no Free Fire entre os dias 5 e 23 de novembro.

A camisa tradicional, verde e amarela, poderá ser resgatada logando a conta no jogo entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro. Além da camiseta, o jogador também pode resgatar a bermuda azul do conjunto ao cumprir a missão de jogar uma partida de qualquer modo nesse período.

Legenda: Luva de Pedreiro é embaixador da campanha "Na Torcida com Frifas" Foto: Reprodução

As coleções anteriores dos uniformes da seleção estarão disponíveis em eventos ingame a partir da próxima segunda-feira, (7). O mascote canarinho chega no dia 12 de novembro no evento Tirambaço, com o Conjunto Uniforme do Canarinho.

"Estou muito feliz de ser o embaixador do Free Fire! O Free Fire está em todo o lugar, igual o futebol está em todo o lugar e é a cara do Luva de Pedreiro porque nós somos frifeiros! Receba Free Fire, o melhor do mundo, magnífico!”, comenta o influenciador Luva de Pedreiro.