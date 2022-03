Luton x Chelsea: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Chelsea enfrenta o Luton em jogo da quinta rodada, válido pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A partida desta quarta-feira (2) será às 16h15 (hora de Brasília), no Kenilworth Road, em Luton, na Inglaterra.

A equipe comandada por Tuchel chega a esta fase após eliminar o Chesterfiel e o Plymouth Argyle. O grupo vem de derrota na final da Copa da Liga Inglesa, quando perdeu para o Liverpool.

No caminho para as oitavas, o Luton se classificou após passar pelo Harrogate Town e pelo Cambridge United. No entanto, os Blues são favoritos diante da equipe da segunda divisão.

ONDE ASSISTIR

A ESPN transmite na tv fechada. No streaming, o Star+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Luton Town: Steer; Naismith, Burke e Lockyer; Bree, Campbell, Mpanzu, Berry e Bell; Cornick e Adebayo. Técnico: Nathan Jones.

Chelsea: Kepa; Chalobah, Rudiger e Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Saul e Alonso; Pulisic e Werner; Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel.

FICHA TÉCNICA

Luton x Chelsea

Data e hora: 2/03, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio Kenilworth Road, em Luton (ING).

